Skred isolerer bygd i Ulvik

Den utsatte fylkesvei 5374 mellom Ulvik og Osa, som er den eneste veien til bygda med 30–40 mennesker, ble søndag morgen stengt av et skred, melder Bergens Tidende.

Ordfører Hans Petter Thorbjørnsen (Ap) i Ulvik sier de arbeider for å håndtere situasjonen for dem som trenger hjemmehjelp og har behov for annen kommunal hjelp.

De siste årene har det gått flere skred på strekningen, og de siste månedene har Mesta drevet et omfattende rassikringsarbeid i området.