Den nye konserthverdagen: – Det var tide at vi fikk munnbind på plass på publikum også

Lørdag sto avslutningen på en norgesturné som har tatt bandkollektivet til seks andre norske byer i oktober. Ikke siden før coronanedstengningen i mars har en så stor konsertproduksjon rykket inn på den tradisjonsrike hovedstadsscenen.

– Jaga Jazzist kom med et stort crew, og lastet ut masse utstyr fra bussen. Det var god stemning, det var nesten som før, sier arrangementsansvarlig Henrik Fjelberg.

Bortsett fra antallet publikummere da: Der det i smittefrie tider er plass til 1.300, rykker det nå 200 stykker inn. De må stå pent og sosialt distansert i kø for å registrere seg, før de geleides inn til hver sin stol ved langbord. Fra nå av også iført munnbind. Først når de sitter trygt på plass kan de ta det av.

Ankom med munnbind



Men ifølge Fjelberg er publikum uansett «veldig glade» for å kunne komme på konsert.

– Vi har fått mange innom nå som ikke har vært på konsert siden koronaen meldte seg. Og de virker også glade over smitteverntiltakene: At de føler at de ivaretas og er trygge, sier Fjelberg. For selv om det for betjeningen til tider har vært krevende å holde styr på det som har føltes som stadig nye regler, er han klar i talen:

– Det var på tide at vi fikk munnbind på plass på publikum også. For det har tidvis vært en utfordring å holde den meteren. Vi som er på jobb, har kunnet bruke det hele tiden fram til nå om vi har ønsket det. Mange av servitørene, som går fra bord til bord, har brukt munnbind siden vi gjenåpnet i august, sier Fjelberg – som ikke har følt seg som noe «munnbindpoliti». Tvert om roser han konsertgjengerne.

– 98 prosent har på seg munnbind allerede når de går inn døren. Lørdag var det kanskje et par som kom inn uten, men hadde det med seg i lommen og tok det raskt på.

Gjenåpner tredje scene



Også når publikum er godt og vel på plass og tar av seg munnbindene for å ta seg en øl – eller flere – ved bordet, der de må bli sittende unntatt om nødvendige ærend må gjøres, oppfører de seg bra. Det er Fjelbergs vurdering som arrangementsansvarlig.

– Brorparten er veldig flinke, selv om det alltid er en og annen som glemmer seg. Ser vi at noen reiser seg opp under konserten, går vi bort og sier ifra. De «danser» på stolen i stedet, sitter der og vugger, smiler han – bak sitt eget munnbind.

Rockefeller åpnet dørene igjen 7. august etter coronanedstengingen. Storscenen Sentrum, med kapasitet til 1.700, gjenåpnet i midten av oktober. I desember følger den tredje scenen.

– Selv om økonomien for artister og spillesteder ikke er bærekraftig fungerer det veldig bra og gjestene føler seg trygge. Derfor vil vi i desember også gjenåpne John Dee med noen førjulsgodbiter, slik publikum er vant til, opplyser Roar Gulbrandsen, daglig leder i selskapet Auditorium som driver scenetrioen.

Ikke tilskudd siden april

Han har ingen planer om å gjøre som et annet utested i hovedstaden, Blå, som før helgen varslet at de stenger dørene etter jul for ubestemt tid.

– Vi er tvert imot fast bestemt på å klare dette. Vi biter tennene sammen og går på videre. Vi har ikke noe valg: Vi har mange arbeidsplasser og en hel kulturbransje å tenke på, og vil bidra, sier Gulbrandsen til NTB.

Fra 1. oktober og fram til nyttår er det planlagt over 100 kulturarrangementer, hovedsakelig konserter. Samtidig jobbes det med planer for 2021. Men da trengs hjelp:

– Vi har ikke mottatt noe tilskudd siden for april måned. I forbindelse med den nye stimuleringsordningen har vi søkt om tilskudd for å fortsette med våre konserter og kulturarrangementer denne høsten, sier Gulbrandsen. Han håper å få tilskudd både som kompensasjon for tap, og for å lage og gjennomføre de 100 konsertene før jul. Det er konsertstedet avhengig av for å overleve, som de fleste andre i bransjen.

– Vi håper også at Stortinget forlenger kompensasjonsordningen for avlyste arrangementer – fordi det hjelper ikke å få støtte til å gjennomføre de små konsertene med norske artister alene. Over halvparten av vårt normale konserttilbud er gjennom internasjonale artister. De er jo alle avlyst og vil fortsette å bli avlyst helt fram til verden igjen blir normalisert. Og når blir det?