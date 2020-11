Støre vil sette taxireform i revers

– Det frislippet som regjeringen gjennomfører nå, frykter jeg vil gi dårligere arbeidsvilkår for sjåførene, et uoversiktlig taxitilbud i byer og distrikter og i sum bli dårligere for kundene, sier Støre til NTB.

– Det er prøvd før, blant annet i Finland, med det resultat at man måtte snu. Det vil vi også om et år, fortsetter han.

Fra 1. november mykes reglene for å kjøre drosje kraftig opp. Det er ikke lenger krav om at man må tilhøre en taxisentral, det blir lettere å ha sjåførjobben som bijobb, og kommunene kan ikke lenger sette tak på hvor mange drosjer det skal være.

– Like vilkår

Det omdiskuterte amerikanske selskapet Uber har forberedt seg på reformen og starter opp igjen med sjåførtjenester i Oslo alt fra mandag.

– Vi skal ha konkurranse, men erfaringen med Uber og andre utenlandske selskaper er at det ikke er på like vilkår. De har svært andre krav til opplæring, forsikring og taksameter, sier Støre.

Også SV og Senterpartiet har vært tydelige på at de misliker regjeringens reform. De er spesielt kritisk til at reformen gjennomføres midt under pandemien.

– Det er alvorlig for en allerede svært pressa næring, sier han.

Han frykter at det blir vanskelig for folk å livnære seg av å kjøre drosje på heltid, når deltidssjåfører kan forsyne seg av kundene i de periodene hvor det er stor etterspørsel, som i helgene.

Vil ha sentralene tilbake

Helt konkret lover Støre å se på to ting, dersom de rødgrønne får makten:

* Gjeninnføre krav om at bilene tilhører taxisentraler

* Å beholde en ordning med taksameter i bilene

Med reformen er det fortsatt krav om taksameter, men regjeringen har varslet at de vil se på alternativer til taksametre som er montert i bilene, for å gjøre det enklere for nye aktører å komme seg inn i markedet.

Støre frykter det vil føre til at myndighetene har dårligere kontroll, og at penger forsvinner ut av landet, og dessuten at det blir vanskeligere for kundene å følge med på hvor mye turen koster.

Selv om regjeringen gir fylker mulighet til å tildele drosjemonopol i små kommuner, for å sikre et tilbud der, frykter Støre at folk i distriktene vil få et dårligere tilbud.

– En seriøs drosjenæring i Norge er veldig viktig, særlig utenfor de store byene.