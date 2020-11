Kryptoformuer på opptil 100 millioner kroner skjult for Skatteetaten

Det er ifølge avisen tilfeller der formuer på over 100 millioner kroner ikke er rapportert inn.

– Vi vet at det er mange flere som eier kryptovaluta enn de som oppgir det. Vi har identifisert mange saker, og det har vært en økning fra tidligere år, sier Stine Olsen, fungerende direktør for innsatsdivisjonen i Skatteetaten, der et titalls personer nå jobber med kryptovaluta.

– Vi vurderer fortløpende om vi må øke innsatsen, sier Olsen.

På det drøye tiåret som har gått siden det startet som en veldig alternativ valuta, har kryptovaluta vokst seg til et enormt marked – der milliarder av kroner daglig skifter hender helt uten innblanding fra banker eller myndigheter.

– Dette er et område som er i en rivende utvikling og har en betydning for provenyet til statskassen, altså inntektene som kommer inn fra skatt, sier Olsen til DN og opplyser at Skatteetaten i sommer og høst har sendt ut vedtak og varsel om vedtak på 80 saker knyttet til kryptovaluta.

Mottakerne er personer som ikke har oppgitt det de skal på skattemeldingen på gevinst og/eller formue – og som nå får tilleggsskatt. Hittil er ingen anmeldt, men i noen få saker har man sett spor av mulig hvitvasking og narkotikakriminalitet.

– Der har vi hatt dialog med Økokrim og Kripos. De har overtatt noen av de sakene, sier Olsen.