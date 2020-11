Lukket høring om Equinors skandaliserte USA-eventyr

– Det var ikke mitt forslag. Jeg ønsket en åpen høring, sier saksordfører Espen Barth Eide (Ap) til NTB.

Samtidig står Stortingets energi- og miljøkomité samlet bak beslutningen om å lukke høringen.

– Det var diskusjoner om hele opplegget som førte til at komiteen landet på å holde en bred høring, og at den skulle være lukket, sier Eide.

At det kan komme ut børssensitive opplysninger i høringen, blir trukket fram som en forklaring på beslutningen. Vedtaket møter likevel sterk kritikk.

Analytiker Frederik Lunde i Carnegie mener det er «ganske absurd med lukket høring», skriver DN . Også senior porteføljeforvalter og mangeårig Equinor-analytiker Trond Omdal i Pensum Asset Management mener det burde vært greit med åpenhet, ifølge NRK.

Eierdialog

Fremskrittspartiets Jon Georg Dale sier høringen blir lukket fordi det ble stilt krav om å bringe inn eierdialogen i høringen.

– Hvis vi skulle gjort en enkel komitéhøring om det som er tema, nemlig Tina Brus redegjørelse, hadde vi ikke trengt å lukke dørene, sier han til NTB.

– Men enkelte partier vil ta opp statens eierdialog med Equinor. Slike spørsmål er alltid unntatt offentlighet, og da må dørene lukkes.

SVs energi- og miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken gir ikke opp å få en åpen høring.

– Dette er en av de største skandalene i norsk oljehistorie. Det har offentlighetens interesse. Når Equinor i tillegg sier de ikke vil komme med børssensitiv informasjon, håper vi at vi får med oss komiteen på å åpne høringen, sier han til NTB.

Tapte milliarder

Equinor har for lengst erkjent både at det var alvorlige mangler ved økonomistyringen i USA-satsingen, og at selskapet har gått på betydelige tap.

– Dette er to atskilte ting som begge er alvorlige, sier Eide.

Mellom 2007 og 2019 hadde Equinor et regnskapsmessig tap på 21,5 milliarder dollar, tilsvarende 161 milliarder kroner, sa Eli Moe-Helgesen fra PwC da hun la fram en undersøkelsesrapport nylig.

Olje- og energiminister Tina Brus (H) redegjørelse i juni om Equinors virksomhet i USA og statens eieroppfølging er det formelle grunnlaget for høringen. I redegjørelsen kom det fram at det var forhold departementet ikke i tilstrekkelig grad var kjent med i USA-satsingen til Equinor, ifølge Eide.

– Rammen om høringen er å få mer innsikt i hva departementet visste, og når. Og hvis departementet fikk informasjon, hva brukte det den til?

Eide vil ha svar på om eierstyringen var for svak og staten for passiv overfor Equinor, som staten eier 67 prosent av.

To deler

Høringen er delt inn i en del hvor selskapet skal forklare seg, og en del hvor politikerne inntar podiet.

De to tidligere styrelederne Jon Erik Reinhardsen og Svein Rennemo i Equinor, som fram til våren 2018 het Statoil, er først ut. Deretter skal tidligere konsernsjef Helge Lund og dagens avtroppende Equinor-sjef Eldar Sætre forklare seg.

Til slutt er det politikernes tur. Tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) og etterfølgerne Tord Lien (Frp) og Tina Bru (H), som har ansvaret i dag, skal alle spørres ut av komiteen.

Selv om høringen blir lukket, vil innstillingen bli åpen, ifølge Eide. Innstillingen i saken skal være klar innen 3. desember.