Miljøstiftelse jubler for hydrogenferge til Lofoten

Strekningen Bodø-Moskenes er Norges lengste fergesamband. Fra 2024 må fergene der drives av hydrogen. Regjeringens beslutning om dette ble kjent lørdag.

– Hydrogenferger over Vestfjorden er et svært viktig gjennombrudd for hydrogen som drivstoff for det grønne skiftet til fornybar og utslippsfri sjøfart, sier Zero-leder Marius Holm i en kommentar til NTB.

– Dette er et viktig startskudd på storskala hydrogenproduksjon i Norge. Det er nå avgjørende at myndighetene legger til rette for at det skal kunne lønne seg å velge fornybare og utslippsfri løsninger for både gods- og passasjertransport. Da trengs støtte fra Enova til realisering av storskala hydrogenproduksjon, og rammebetingelser som gjør at merkostnadene i en startfase blir dekket, fortsetter han.

Zero-lederen regner nå med at regjeringen og olje- og energiminister Tina Bru (H) vil sørge for et godt veikart for hydrogensatsing.