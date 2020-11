81 nye smittede registrert i Oslo siste døgn

Det viser oppdaterte smittetall fra Oslo kommune.

I alt er det nå registrert 1.087 nye smittetilfeller i Oslo de siste 14 dagene.

Stovner er bydelen som har flest registrerte smittede i forhold til innbyggertallet. Der er det registrert 264,1 nye smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Deretter kommer bydel Søndre Nordstrand med 256 smittede per 100.000.

Nordre Aker er bydelen med færrest registrerte smittede i forhold til innbyggertallet. Der er det registrert 62,1 nye smittetilfeller de siste to ukene per 100.000 innbyggere.

Det er fremdeles flest i aldersgruppen 20–29 år som blir smittet, med 281 tilfeller de siste to ukene.

Det er noe flere menn enn kvinner som blir registrert smittet.