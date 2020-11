Nye demonstrasjoner mot Lukasjenko i Hviterussland

Det er planlagt nye demonstrasjoner mot Hviterusslands autoritære president Aleksandr Lukasjenko. Presidenten har bedt landets sikkerhetsstyrker slå hardt ned på disse.

Folketelling starter i Kina

Kinesiske myndigheter begynner arbeidet med en folketelling i landet, som er verdens mest folkerike. Den forrige tellingen ble gjennomført i 2010. Da bodde det over drøyt 1,3 milliarder personer i landet, eller enda mer presist 1.339.724.852.

Strengere vinterkrav for tunge kjøretøy

I dag trer nye regler for vinterdekk til tungbiler i kraft. Norsk Lastebileier-Forbund (NLF) mener reglene er et viktig tiltak for bedre trafikksikkerhet.

Ryanair stanser virksomheten i Frankfurt

Ryanair stenger sitt trafikknutepunkt i Frankfurt etter at selskapets piloter har avvist lønnskutt.

Fotballrunder for menn og kvinner

I eliteserien for menn spilles følgende kamper i dag: Mjøndalen – Molde, Sandefjord – Brann, Stabæk – Viking, Kristiansund – Bodø/Glimt, Rosenberg – Start, Strømsgodset – Vålerenga. I kvinnenes toppserie møtes Rosenborg og Avaldsnes, samt Vålerenga og LSK Kvinner.