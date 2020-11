Ti personer omkom på norske veier i oktober

Dette er seks færre enn på samme tid i fjor, opplyser Statens vegvesen.

Tallene for årets ti første måneder viser at 67 menn og 13 kvinner døde på norske veier.

Også i oktober er det flest møteulykker som har fått dødelig utfall, med fire. Det var tre kvinner og sju menn som omkom i oktober.

Ingen i Nordland, Agder og Rogaland

Møre og Romsdal og Viken hadde hver to døde i trafikkulykker i oktober, mens ingen døde på veiene i Nordland, Agder eller Rogaland.

Troms og Finnmark, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Trøndelag og Vestland hadde hver én omkommet.

Laveste siden årene etter krigen

Tallene så langt i år er de laveste siden de første årene etter andre verdenskrig, opplyser Vegvesenet. Selv i 2016, året med færrest døde i trafikken i Norge siden 1947, var det to flere omkomne enn hittil i år.

Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, minner om at alle må bidra med å kjøre rusfritt og etter forholdene, bruke bilbelte og holde fartsgrensene dersom en skal nå målet på ingen omkomne eller hardt skadde – kjent som 0-visjonen.

– Dette gjelder spesielt nå som vi går inn i en sesong med varierende og vanskelige kjøreforhold. Vi har alle et felles ansvar for å bidra til at det ikke skjer alvorlige ulykker på veiene våre, sier Ranes.