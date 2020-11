269 nye koronasmittede registrert siste døgn

De siste to dagene er økningen på 767 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Tallet natt til søndag er en del lavere hva det har vært de siste dagene. Det så langt høyeste tallet ble registrert natt til lørdag, da det i løpet av ett døgn ble meldt om 498 nye smittede. Flesteparten av døgnene denne uka har ligget over toppnivået fra tidlig i pandemien, da det høyeste tallet på ett døgn var 313 smittetilfeller meldt på ett døgn 24. mars.

I gjennomsnitt tar det ett til to døgn fra et prøvesvar foreligger til det blir registrert i MSIS. Tallene kan dermed gi et misvisende bilde av smittesituasjonen de siste dagene, siden det ikke framkommer når prøven er tatt – bare når den er registrert.

1.667.465 personer er så langt koronatestet her i landet, ifølge den siste oversikten fra Folkehelseinstituttet fredag. Langt flere testes nå enn i starten av pandemien.

60 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var fredag registrert 282 døde som følge av sykdommen.