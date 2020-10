Sian og Muslimsk dialogforum møttes i Drammen

Sian-leder Lars Thorsen omtaler det som en god begynnelse overfor NRK.

– Jeg har ikke fått den klare oppfatningen jeg hadde håpet av hva en bro er, men det er litt underordnet. Det viktigste er at vi har hatt en dialog og at vi faktisk også har hatt debatt om konkrete problemer, sier Thorsen.

Initiativtaker Yousuf Gilani var positivt overrasket etter møtet.

– Dette er et steg i riktig retning. Jeg er veldig glad for at SIAN satt sammen med Muslimsk dialogforum i to timer, sier Gilani.

Bakgrunnen for møtet er demonstrasjoner som tidvis har blitt voldsomme og voldelige.

Møtet foregikk i rolige former. Det ble ikke bruk for sperringene politiet hadde satt opp utenfor lokalet.