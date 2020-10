Politiet skriver på Twitter at personen ikke har overholdt isolasjons- eller karantenebestemmelser etter å ha fått påvist coronasmitte.

Jourhavende jurist Ronny Jørgensen i Troms politidistrikt sier til NRK at det var publikum som tipset politiet om at personen var innom en dagligvarebutikk ved to anledninger fredag.

Dagen før hadde mannen fått vite at han var smittet.

– En bot på 30.000 kroner vil ha en både individualpreventiv og en allmennpreventiv effekt, sier Jørgensen til kanalen.

Mannen har foreløpig ikke tatt stilling til forelegget.