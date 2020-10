Bildrapet på Snartemo opp for retten – lokal mann nekter straffskyld

Den franske 28-åringen ble funnet død på en øde grusvei på Snartemo i Hægebostad kommune 2. juni 2019. I tillegg ble en kvinne fra Litauen funnet hardt skadd.

En lokal mann er tiltalt for uaktsomt drap, uaktsom grov kroppsskade, brudd på hjelpeplikten og promillekjøring. Påtalemyndigheten mener at mannen i beruset tilstand kjørte på de to kvinnene og stakk fra stedet.

Rettssaken i Lister tingrett, som etter planen skal vare i fire og en halv uke, starter på mandag.

– Han erkjenner ikke straffskyld, og vi vil derfor gå for full frifinnelse, sa mannens forsvarer, advokat Berit Therese Knudsen, til NRK tidligere i uka.

Påtalemyndigheten har oppført over 30 vitner. Ifølge politiadvokat Hellek Rue er mannen også tiltalt for å forsøke å stikke fra politiet da han ble pågrepet 9. oktober i fjor. Han ble senere løslatt siden påtalemyndigheten mente at det ikke forelå fare for bevisforspillelse eller gjentakelse.

Tran og venninnen hadde vært på dugnad for festivalen The Bivrost Gathering som senere skulle vært arrangert i området, men som ble avlyst og deretter flyttet til Kvinesdal på grunn av hendelsen.