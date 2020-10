Tomt for influensavaksine hos fastleger – pasienter må betale mange ganger mer på apotek

Årets influensavaksine skulle koste 50 kroner, eller ingenting for dem som hadde nådd egenandelstaket.

Årsaken til den ekstra lave prisen er at myndighetene har ønsket at så mange som mulig skulle ta vaksinen for å minske trykket på helsevesenet under coronautbruddet.

Men Folkehelseinstituttet (FHI) har kun klart å få tak i 1,2 millioner doser, som tilsvarer rundt to tredeler av behovet. Dermed er det personer i risikogruppene som blir prioritert. Nå bekrefter FHI til VG at noen kommuner og fastleger har gått tomme for influensavaksiner.

Det gjør at pasientene i risikogruppene blir henvist til apotekene, som har noen vaksiner igjen. Der koster årets vaksine nærmere 400 kroner.

– Det er uheldig at pasientene må henvises til apoteket og at de dermed må betale noe mer for vaksine enn dersom de hadde fått den gjennom fastlegen eller kommunen, sier Kjersti Rydland, seniorrådgiver i avdeling for smittevern og vaksine i FHI.

Apotekforeningen sier til VG at de selv har bedt om å få bli med i den statlige ordningen som fastlegene er tilknyttet, der pasientene kun betaler en liten egenandel og resten av kostnaden for vaksinen refunderes av staten.