Hagen-forsvareren: Har levert svært interessante tips til politiet

Det var i juni at Hagen (70) utlovet en dusør på 10 millioner kroner for opplysninger som kan lede til at kona Anne-Elisabeth Hagen blir funnet. Hun har vært savnet og av politiet antatt drept siden 31. oktober 2018. Politiet siktet i april ektemannen for drap.

Utlovet dusør

Selv nekter milliardæren Tom Hagen for å ha hatt noe med forsvinningen å gjøre. Gjennom sin forsvarer utlovet han i juni dusøren på 10 millioner kroner. Ifølge TV2 har forsvaret mottatt mange tips.

Les også: Politiet får bistand i søket etter Anne-Elisabeth Hagen

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden sier de har fått mange interessante tips gjennom dusøren Hagen har utlovet. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

– Alle er oversendt til politiet. Et par-tre av dem vil jeg betegne som svært interessante, sier Holden til tv2.no. Han ønsker ikke å gå i detalj på hva tipsene handler om og sier at dusøren fortsatt ikke er utbetalt.

Politiet har ikke overfor kanalen ønsket å kommentere uttalelsene. De jobber fortsatt intenst med saken, ifølge tv-kanalen og jobber fortsatt med sin hovedteori om at Hagen sto bak drapet.

– Langt unna tiltale

Forsvarer Holden tror ikke det blir tatt ut noe tiltale mot Hagen slik bevisbildet er nå.

– Ja, det er svært langt unna en tiltale. For det første tror jeg det vil være vanskelig for politiet å bevise at det i det hele har skjedd et drap i Sloraveien 4. Jeg tror det er minst like sannsynlig at hun ble ført bort i live, sier forsvareren til TV2 og henviser til lagmannsretten som løslot Tom Hagen, da de mente politiet ikke hadde gode nok bevis.

Hagen-barna: – Et sidespor

Så sent som fredag gikk barna til Hagen paret ut i en uttalelse der de forsvarte faren og mener siktelsen mot ham er et sidespor.

«At politiet tror at det er et drap, betyr ikke at det er riktig. De objektive funn i Sloraveien 4 fra 31. oktober 2018 tilsier etter min mening med langt større sannsynlighet at det er en bortføring», skriver Hagen-barnas bistandsadvokat Ståle Kihle i en pressemelding

«De tre barna oppfatter siktelsen mot Tom som et sidespor, de vet at han er uskyldig. Det har de visste hele tiden», heter det videre.