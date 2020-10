Over 20.000 coronasmittede i Norge – 498 nye registrert siste døgn

De siste to dagene er økningen på 993 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

I døgnet fram til midnatt natt til tirsdag ble det registrert 433 nye smittede, det klart høyeste fram til da. For onsdag var tilsvarende tall 324, mens det ved opptelling torsdag var 403 nye smittede det siste døgnet. Fredag ble det igjen registrert en ny topp, med 495 ny tilfeller.

Hele uka høyere enn i mars

Hele denne uka har dermed tallet på nyregistrerte smittede ligget over det høyeste nivået fra tidlig i pandemien, da toppen ble nådd med 313 smittetilfeller 24. mars.

For én uke siden var døgnøkningen 298 registrerte smittetilfeller. Den siste uka er den totale økningen på 2.530 tilfeller.

I gjennomsnitt tar det ett til to døgn fra et prøvesvar foreligger til det blir registrert i MSIS. Tallene kan dermed gi et misvisende bilde av smittesituasjonen de siste dagene, siden det ikke framkommer når prøven er tatt – bare når den er registrert.

60 personer på sykehus

Fredag var til sammen 1.667.465 testet for koronasmitte her i landet.

60 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom, ifølge oppdaterte tall fra Helsedirektoratet fredag. Det er en økning på 13 siden torsdag og er det høyeste tallet siden 14. mai.

Det var fredag registrert 282 døde som følge av sykdommen.

Færre synes tiltakene er for strenge

Fredag viste undersøkelsen Norsk koronamonitor fra Opinion at færre nordmenn enn før synes at retningslinjene er for strenge. Svært få synes de er vanskelige å følge.

Kun 16 prosent svarer ja på spørsmålet om de nye innstrammingene denne uken er for strenge, mens hele 74 prosent mener retningslinjene ikke er det.

– Tross nye innstramninger mener nordmenn i mindre grad enn på lenge at tiltakene er for strenge. I Oslo sier kun 14 prosent at de er for strenge, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.