Bru møter Forbrukerrådet og Energi Norge for å diskutere strømavtaler

Det opplyser Bru i et skriftlig svar til Ap-politiker Ruth Grung, som har stil spørsmål til statsråden i forbindelse med Forbrukerrådets klage på 29 strømselskaper, melder Enerwe.

Forbrukerrådet anklager selskapene for å lure kundene sine med uforståelige avtaler og for å jukse med altfor store påslag. Strømselskapene mener imidlertid at Forbrukerrådet har gått for bredt ut og svartmalt en hel bransje.

Ifølge Enerwe skal også barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) delta i møtet.