Barnefar i Bergen varetektsfengslet etter «betydelig skade» på lite barn

Mannen er siktet for «uaktsom forvoldelse av betydelig skade på kropp eller helse», skriver Bergens Tidende.

Ifølge avisa skal barnet ha fått i seg etsende væske og blitt påført skader i halsregionen.

– Han er siktet for uaktsom skade på et lite barn som er hans. Barnet har fått det som i straffelovens forstand betegnes som betydelig skade, sier politiadvokat Are Nygård Bergh.

Politiet er utover dette svært sparsommelige med opplysninger i saken av hensyn til den pågående etterforskningen.

Mannen ble fengslet fram til 13. november med brev- og besøkskontroll.