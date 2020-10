Mildere straff i lagmannsretten for sjåfør som kolliderte med vilje

Lagmannsretten trodde på mannens forklaring om at han hadde ønsket å ta sitt eget liv, skriver Stavanger Aftenblad.

19-åringen forklarte også i Jæren tingrett tidligere i år at han med vilje kjørte inn i en møtende bil på Jærveien – fylkesvei 44 gjennom Sandnes sentrum – natt til 13. november 2018. Målet var å påføre seg selv skade. Helsen til dem som satt i den andre bilen, tenkte han ikke på.

Sjåføren i den møtende drosjen ble alvorlig skadd i møteulykken. Også passasjeren ble skadd i sammenstøtet.

Også i tingretten ble 20-åringen frifunnet for drapsforsøk, men likevel dømt til fem år og seks måneders fengsel blant annet for grov kroppsskade. Denne dommen ble anket både av påtalemyndigheten og av tiltalte selv.

Lagmannsretten har kommet til at straffen må settes til fem års fengsel hvor tre år utsettes med en prøvetid på fem år. Altså må 20-åringen sone to år for grov kroppsskade.

I tillegg må han betale 200.000 kroner i oppreisningserstatning til taxisjåføren og 100.000 kroner i erstatning til passasjeren i drosjen.