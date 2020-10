Troms politidistrikt beskriver på Twitter at de to blir fløyet til sykehuset for nærmere konsultasjon.

Skadeomfanget er ikke kjent.

To biler var involvert i ulykken. Det var også en tredje person. Denne personen er sjekket av helsepersonell på stedet.

Politiet meldte om ulykken klokka 17.30