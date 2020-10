Hagen-barna: At politiet tror at det er et drap, betyr ikke at det er riktig

To år etter at Anne-Elisabeth Hagen ble borte fra Lørenskog, har ikke politiet noen andre mulige gjerningspersoner i kikkerten enn ektemannen, Tom Hagen.

Hagens tre barn er deler ikke politiets syn på at det dreier seg om et drap.

«At politiet tror at det er et drap, betyr ikke at det er riktig. De objektive funn i Sloraveien 4 fra 31. oktober 2018 tilsier etter min mening med langt større sannsynlighet at det er en bortføring», skriver Hagen-barnas bistandsadvokat Ståle Kihle i en pressemelding som flere medier har sitert fredag.

– Et sidespor

Ifølge TV 2 , som har publiser hele pressemeldingen, heter det at Hagen-barna har forståelse for at det både er riktig og nødvendig med en etterforskning også rettet mot de nærmeste i en slik sak.

«Det er imidlertid slik at mine klienter med sin kunnskap og erfaring om både Tom og Lisbeth er overbevist om at Tom ikke står bak ugjerningen», skriver Kihle.

«De tre barna oppfatter siktelsen mot Tom som et sidespor, de vet at han er uskyldig. Det har de visste hele tiden», heter det videre.

To år siden hun forsvant

28. april 2020 ble Tom Hagen pågrepet og siktet for å ha drept kona Anne-Elisabeth Hagen, eller for å ha medvirket til det.

Politiinspektør Agnes Beate Hemiø sier fredag ettermiddag i en pressemelding at politiet har stor forståelse for at saken er en svært stor belastning for familien til Anne-Elisabeth Hagen.

Hun opplyser videre at politiet ikke har noen ytterligere kommentarer til bistandsadvokatens pressemelding.