Forsinkelser og innstillinger i togtrafikken ved Oslo S

Problemene gjør at færre spor er i bruk.

Pressevakt Thea Rønneberg i Bane Nor opplyser til NTB at det i utgangspunktet er ekstratogene i morgentrafikken som er innstilt, men at det kan bli forsinkelser også for andre avganger.

Strømproblemene skyldes at et tog rev ned en kjøreledning mellom Oslo S og Lodalen torsdag.

– Det tar tid, men vi jobber så raskt vi kan for å rette feilene, sier Rønneberg.

Bane Nor varsler en ny oppdatering klokka 11.