495 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt registrert 19.563 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Økningen på 495 er den høyeste under pandemien.

De siste to dagene er økningen på 898 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Ny døgnrekord i USA

Også i USA er det satt ny døgnrekord. I 24-timersperioden fram til klokken 1.30 i natt var det registrert 91.295 nye koronatilfeller. Det viser en opptelling fra Johns Hopkins University.

Det er første gang at døgntallet i USA har passert 90.000 tilfeller siden pandemien brøt ut.

Seks døde i orkan

Minst seks mennesker døde i det sørlige USA etter at orkanen Zeta traff land. Over to millioner mennesker i delstatene Louisiana, Alabama, Mississippi, Georgia, South Carolina og North Carolina var uten strøm i en periode.

Myndighetene erklærte unntakstilstand, og president Donald Trumps valgkamparrangement i North Carolina måtte avlyses. Det skulle ha blitt holdt i natt, norsk tid, men er nå utsatt til mandag.

Over 3.000 spørsmål om statsbudsjettet

Aldri før har opposisjonen på Stortinget sendt så mange spørsmål til Finansdepartementet om statsbudsjettet som nå. Hele 3.258 er det blitt.

Ifølge Aftenposten/E24 er tallet på spørsmål til 2021-budsjettet 35 prosent høyere enn til 2020-budsjettet. Selv toppåret 2017 er passert, med nær 300 flere spørsmål.

Ja til dødshjelp

65 prosent av New Zealands velgere sier ja til legalisering av aktiv dødshjelp og 53 prosent sier nei til legalisering av marihuana. Det viser resultatet etter at 83 prosent av stemmene er talt opp.

Den gjenstående opptellingen blir klar først i neste uke. Folkeavstemningen ble gjennomført i forbindelse med valget lørdag 17. oktober, der sittende statsminister Jacinda Ardern og hennes parti Labour vant.