SV-forslag for å hindre ny utbygging av vannkraft

Ifølge Klassekampen foreslår partiet at skatteletten bare skal gjelde for oppgradering av eksisterende vannkraft og utvidelser uten naturinngrep.

– Vi har spurt Finansdepartementet, og det er fullt mulig å gjøre et slikt skille, sier Kari Elisabeth Kaski, SVs finanspolitiske talsperson.

Espen Barth Eide, energipolitisk talsperson i Ap, vil ikke binde seg til å støtte SVs forslag.

– Jeg deler denne vurderingen langt på vei, vi må ikke være naive nå og tro at utbygging av vannkraft i stor skala ikke også krever naturinngrep, sier han.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) liker ikke forslaget.

– Det er bra med en påminnelse om at vannkraft ikke er en «quick fix» som kan gi oss masse kraft uten naturinngrep. Det har jeg vært opptatt av å løfte i debatten om vindkraft. Ut over det er ikke dette et godt forslag. Det blir knotete å tilpasse skattesystemet til en bestemt type investering, sier statsråden.