Lukket stortingshøring om Equinors USA-eventyr

Det betyr at verken mediene eller publikum slipper inn på høringen, skriver Dagens Næringsliv torsdag.

Årsaken til at høringen i Stortingets energi- og miljøkomité lukkes, er børssensitivitet, ifølge avisen.

Ikke bedt om lukking

Overfor DN avviser imidlertid informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Equinor at det er selskapet som har bedt om en lukket høring.

– Vi har forholdt oss til en invitasjon som vi fikk fra komiteen. Vi har takket ja til deltakelse og i vårt svar sagt at vi vil legge til grunn selskapslovgivning, børsreglene og prinsippene for god eierstyring. Det betyr at aksjonærene skal likebehandles og at det ikke er aktuelt for oss å gi innsideinformasjon i en høring, sier han.

Statsråder skal forklare seg

De tidligere olje- og energiministrene Ola Borten Moe (Sp) og Tord Lien (Frp) skal forklare seg i høringen. Det skal også dagens olje- og energiminister Tina Bru (H).

Videre er tidligere styreleder Øystein Løseth, nåværende styreleder Jon Erik Reinhardsen, samt tidligere konsernsjef Helge Lund og avtroppende konsernsjef Eldar Sætre invitert fra selskapet, som våren 2018 ble omdøpt fra Statoil til Equinor.

I høringen vil politikerne forsøke å få svar på hvilken dialog det har vært mellom Equinor og departementet, som forvalter statens eierskap på 67 prosent.

Refs i rapport

Equinors styre og ledelse fikk nylig refs i en rapport som har undersøkt selskapets virksomhet i USA. Bakgrunnen for undersøkelsene er Equinors store økonomiske tap i USA de siste tiårene. Dagens Næringsliv avslørte i mai at Equinor har hatt en omfattende ukultur og sløsing i forbindelse med selskapets satsing i USA.

Mellom 2007 og 2019 hadde Equinor et regnskapsmessig tap på 21,5 milliarder dollar, tilsvarende 161 milliarder kroner, sa Eli Moe-Helgesen fra PwC da hun la fram rapporten.