Helsetilsynet: Stavanger universitetssjukehus og Sandnes kommune sviktet da pasient døde

Kvinnen ble skrevet ut fra sykehuset og overført til hjemmetjenesten i Sandnes kommune, hvor hun døde kort tid etter hjemkomst, skriver Kommunal Rapport , som først omtalte saken.

Hjemmesykepleien koblet feil slange til en ernæringspumpe. Stavanger universitetssjukehus (SUS) hadde sendt med kvinnen feil utstyr, og feilkoblingen førte til at pasienten fikk for store doser næring og til slutt ble kvalt.

I Helsetilsynets 22 sider lange rapport om saken, konkluderer tilsynet med at både SUS og kommunen begikk flere lovbrudd i forkant av dødsfallet, blant annet brudd på forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

Kommunaldirektør Elin Selvikvåg i Sandnes kommune sier til Stavanger Aftenblad at avgjørelsen fra Helsetilsynet ikke er uventet. Hun forteller at kommunen har gjennomgått sine rutiner etter hendelsen, og at det også er utarbeidet nye rutiner.

Fagdirektør Eldar Søreide ved SUS beklager hendelsen på det sterkeste. Han sier at sykehuset tar konklusjonen til Helsetilsynet alvorlig, og at de vil fortsette arbeidet med ytterligere forbedringer av rutiner.