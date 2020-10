Riksadvokaten vil ikke begjære gjenåpning av straffesaker etter avsløringer om filleristing

Tidligere denne måneden ble en publiserte en gruppe forskere en artikkel i Tidsskrift for Rettsvitenskap , der de hadde undersøkt 17 barnevoldsdommer fra perioden 2004–2015 hvor foreldrene var tiltalt. I artikkelen kom det fram at flere av foreldrene kunne være feilaktig dømt for filleristing av barna.

Nå har Riksadvokaten vurdert om noen sakene som ble omtalt bør gjøre at påtalemyndigheten på eget initiativ begjærer gjenåpning.

– Etter riksadvokatens vurdering gir artikkelen ikke grunnlag for det, skriver lederen for påtalemyndigheten i en uttalelse.

Det var NRK som først omtalte saken.

– De medisinske konklusjonene er i begrenset grad grunngitt i artikkelen. Forfatterne har bebudet at det vil bli publisert en medisinsk vinklet artikkel som vil gå dypere inn i de medisinske funnene, skriver Riksadvokaten videre.

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud skriver likevel i et brev til foreldrene og forsvarerne til de domfelte at de selv kan vurdere om de bør be om gjenopptakelse av sine saker.