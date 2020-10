To nye coronasmittet i Bardu

Det siste smittetilfellet har ikke noe med de andre å gjøre. Det er en amerikansk soldat, bekrefter Bardu-ordfører Toralf Heimdal overfor NRK.

Før helgen kom det 400 amerikanske soldater til Setermoen. Disse har sittet i karantene siden de kom til landet.

Tidligere torsdag meldte Forsvarets forum at de to første som ble bekreftet smittet, deltok på en fest med nær 200 personer lørdag.

Heimdal kan ikke bekrefte at også den tredje smittede som er tilknyttet samme bataljon, deltok på dette arrangementet. Men han bekymret for at det kan ha skjedd smitteoverføring i forkant og bakkant av arrangementet.

– Usikkerheten knytter seg selvfølgelig til det som skjer før arrangementet og om det har vært etterpåfester. Det er kanskje der det er størst fare for å bringe smitte videre, sier han til kanalen.