Fritidsaktiviteter coronastenges i Hamar og Ringsaker

Begge kommunene innførte torsdag en rekke lokale tiltak etter smitteøkning den siste tiden.

Blant tiltakene som ble innført i Ringsaker kommune, er et forbud mot fritidsaktiviteter og trening på treningssentre for barn og unge under 25 år. Aktiviteter på toppidrettsnivå kan imidlertid fortsette i kommunen. Tiltakene gjelder til 8. november.

– Smittespredningen i Ringsaker er fortsatt på et relativt lavt nivå, men vi velger å ta grep for å hindre smittespredning og avhjelpe smittesporingsarbeidet, sier assisterende rådmann Espen Hvalby i en pressemelding fra kommunen.

I Hamar kommune innføres noe tilsvarende som i Ringsaker, men her lyder formuleringen at «fritidsaktiviteter stenges». Treningssentre stenges for personer under 25 år. Det gjør også Ankerskogen svømmehall.

Videre innfører kommunen besøksforbud på sykehjem og omsorgsboliger, med noen særskilte unntak. Tiltakene varer i 14 dager.

– Smitten er ikke tilknyttet ett miljø, men det dreier seg nå om en smittespredning i befolkningen generelt. Vi innfører disse tiltakene for å skjerme mot økt smitte, sier kommunedirektør Christl Kvam i Hamar kommune i en pressemelding.

Det har vært et smitteutbrudd i Hamarregionen den siste tiden. Ifølge Hamar Arbeiderblad er det torsdag registrert totalt 19 nye smittetilfeller i de fire kommunene Hamar, Ringsaker, Stange og Løten.