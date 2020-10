Sensor på Lillestrøm trafikkstasjon har fått påvist covid-19

Avlysningene gjelder både Lillestrøm og Kongsvinger trafikkstasjon, opplyser seksjonssjef Trond Ivar Blakkestad Olsen i Statens vegvesen i en pressemelding.

– Det må regnes med at flere prøver kan bli kansellert denne og neste uke, som en følge av smitten. Vi holder kontakten med trafikkskolene, som står for utleien av kjøretøy til førerprøvene. Videre vil kandidatene som får sine prøver kansellert, bli varslet via SMS, sier Olsen.

Lillestrøm, Drøbak, Billingstad og Oslo (Risløkka) trafikkstasjoner, har den siste tiden vært underlagt smittevernkategori «Oransje». Det betyr at det allerede er krav om munnbindbruk på både kandidater og sensor.

I tillegg har ikke trafikklærer hatt anledning til å være med under førerprøver.