Senterpartiet åpner for nedskalert eller oppdelt landsmøte til våren

Partiets landsstyremøte holdt torsdag et svært nedskalert og kun internt og digitalt møte på grunn av smitteøkningen og innskjerpingen av coronareglene den siste tiden.

Et av vedtakene under møtet var at landsstyret gir sentralstyret fullmakt til å planlegge det kommende landsmøtet i mars så tett opp til et ordinært landsmøte som mulig, men innenfor smittevernreglene som gjelder på det tidspunktet.

Vedtaket åpner for at landsmøtet 18.–21. mars kan gjennomføres på flere steder, eller nedskalert på ett sted.

Landsstyret ga også fullmakt til styrene i partiets fylkeslag og fylkesdelslag til å lage smittevernansvarlige rammer for nominasjonsmøter og årsmøter fremover.

Under møtet ble partiets valgkomité oppnevnt. Valgkomiteen skal ledes av Hans-Petter Aasen fra Buskerud.