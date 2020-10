Politiet: Det døde fosteret i Troms har samme foreldre som tidligere funnet dødt foster

– DNA-analyser viser at liket har samme mor og far som det premature fosteret som ble funnet på en annen adresse i Kvæfjord i oktober 2019, sier etterforskningsleder Morten Hole ved Harstad politistasjon i en pressemelding.

Det siste fosteret ble funnet i et uthus i Kvæfjord i Troms 19. oktober. Det døde fosteret var en jente på 34 uker. Det bar preg av å ha ligget lenge, men politiet vet ikke hvor lenge.

Hole sier til NTB at politiet vet hvem foreldrene til fostrene er. Moren døde for mange år siden. Politiet var i kontakt med far om den forrige saken, og vil nå snakke med ham om det siste funnet.

– Funnet fra 2019 ble henlagt som intet straffbart forhold, men vi ser også på saken fra i fjor i etterforskningen nå, sier Hole.

Fosteret som ble funnet i 2019, var 30 uker gammelt. Politiet har derfor utelukket at det er snakk om tvillinger. Fordi det har gått så lang tid, er det vanskelig å si om fostrene ble født levende eller døde.

Det siste døde fosteret ble funnet rundt en kilometer unna det som ble funnet i fjor.

– Ingen av dem var godt gjemt, men de lå likevel delvis skjult og på en slik måte at de ikke vakte oppsikt. Derfor er det ikke unaturlig at det har gått tid før de har blitt funnet, sier Hole.