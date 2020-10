Søreide: Regjeringen har vært tydelige i sin solidaritet med Frankrike

– Jeg vil si til Siv Jensen at regjeringen har vært tydelig i sin solidaritet med Frankrike, i forsvaret for de universelle menneskerettighetene og våre felles verdier som ytringsfriheten, og ved å si klart ifra om at angrepene på Macrons forsvar for ytringsfriheten er uakseptable, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Frp-leder Siv Jensen etterlyste tidligere torsdag den norske regjeringen og ville at de skulle gi Frankrikes president Emmanuel Macron sin uforbeholdne støtte og fordømme Tyrkias president Recep Tayyip Erdogans atferd i den nye karikaturstriden.

Søreide viser til at norske myndigheter arbeider med å fremme og verne om ytringsfriheten over hele verden og har bevilget 70 millioner kroner til dette arbeidet de siste årene.

– Vi ser med stor bekymring på at ytringsfriheten er under press, sier Søreide.