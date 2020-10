Pleier dømt for seksuell omgang med pasient i Drammen

Han dømmes også til å betale kvinnen 100.000 kroner i oppreisningserstatning.

I fjor vinter fortalte kvinnen, som er pasient ved en institusjon for psykisk syke, at hun og pleieren hadde sendt sexbilder til hverandre og hatt sex, skriver Drammens Tidende.

Pleieren er allerede avskjediget fra jobben og fratatt sin lisens. Hans forsvarer, advokat Shahu Nouri, sier til avisen at de er uenig i dommens slutning og vurdering av skyldspørsmålet.

– Kort og godt erkjenner ikke den tiltalte straffskyld, sier advokaten og legger til at de vurderer å anke dommen.

Pleieren har innrømmet at de har sendt seksualiserte bilder til hverandre, men benekter at de har hatt sex. Han ble avskjediget kort tid etter at forholdet ble kjent, og tidligere i oktober møtte han i Asker og Bærum tingrett tiltalt for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg sex.

Pasienten forklarte seg detaljert om seksuell omgang med pleieren både på institusjonen og begges leiligheter. Den seksuelle omgangen skal ifølge kvinnen ha skjedd frivillig og uten bruk av makt eller trusler.

– Ut ifra en samlet vurdering av bevisene i saken, er retten ikke i tvil om at pleieren hadde seksuell omgang med pasienten ved minst fire anledninger, konkluderer retten.

Domstolen er heller ikke i tvil om at det var et overmaktsforhold. Som psykiatrisk pasient var kvinnen i en sårbar situasjon.