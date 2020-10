Politiet melder om raset på Twitter og at veien som følge av dette er stengt.

– Omfanget er uklart, men det er snakk om en god del stein, skriver politiet.

Det er ikke meldt om at noen er tatt av raset.

– Den gode nyheten er at raset gikk like ved kontrollplassen til Vegvesenet, så pr nå dirigeres trafikken manuelt forbi stedet, via kontrollplassen, opplyser politiet klokken 09.30.