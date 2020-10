SSB: Kraftig økning i antall barn som blir siktet for lovbrudd

Vi må tilbake til 2010 for å finne et høyere antall barn som er registrert for å ha begått lovbrudd, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Alle disse sakene henlegges av politiet da den kriminelle lavalderen er 15 år.

Tallene viser at drøyt 1.100 barn under 15 år sto bak mer enn 1.500 siktelser for tyveri i fjor, de aller fleste for butikktyveri.

I alt 867 barn i aldersgruppen 5-14 år ble siktet for vold og mishandling i 2019. I alt ble det tatt ut over 1.200 siktelser i denne kategorien, de aller fleste mot barn mellom 13 og 14 år.

Totalt avsluttet politiet og påtalemyndigheten etterforskningen av 288.100 lovbrudd i 2019. Dette resulterte i 143.400 siktelser mot 69.350 personer.