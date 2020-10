Politiet får bistand i søket etter Anne-Elisabeth Hagen

Lørdag er det to år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra boligen i Sloraveien i Lørenskog kommune.

Ektemannen Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap. I tillegg er en mann i 30-årene siktet for bortføring. Begge nekter for å ha noe med forsvinningen å gjøre.

Ifølge Dagbladet har politiet hentet inn fagkompetanse innen søk etter savnede personer for å finne den 69 år gamle kvinnen. Politiet - som mener de leter etter et drapsoffer - ønsker ikke å kommentere hvem som bistår i arbeidet.

– I arbeidet med å søke etter Anne-Elisabeth Hagen, har politiet konsultert ekspertise både nasjonalt og internasjonalt. Konkret er det snakk om kompetanse på bortføringssaker, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø til avisen.

Det har blitt gjort søk på flere adresser, uten resultater.

Forsvinningssaken i Lørenskog er formelt erklært som et uoppklart drap. I politiets registre står Anne-Elisabeth Hagen oppført som drept 31. oktober 2018.