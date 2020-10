Nest høyeste tall på koronasmittede registrert på ett døgn

Det var ved midnatt registrert 19.068 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Døgnøkningen på 403 er den nest høyeste under pandemien.

De siste to dagene er økningen på 727 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Mange døde etter jordskred i Vietnam

Minst 13 personer er døde og 40 savnet som følge av jordskred sentralt i Vietnam. Militærpersonell er rekvirert til å bistå i letearbeidet.

De to jordskredene rammet Quang Nam-provinsen sentralt i landet.

Antall covid-19-innlegger i Storbritannia kan tredobles

Antallet sykehusinnlagte med covid-19 i Storbritannia kan tredobles i løpet av november om ikke regjeringen strammer inn, advarer Mark Walport, som tidligere var den britiske regjeringens fremste vitenskapsrådgiver.

Resultater fra en stor pågående studie av Englands koronaepidemi tilsier at det egentlig er rundt 96.000 nye smittetilfeller hver dag og at omfanget av epidemien dobles hver niende dag.

Beboer ikke gjort rede for etter brann på Nordmøre

Beboeren i et hus i Torvikbukt i Gjemnes kommune i Møre og Romsdal er ikke gjort rede for etter at det brøt ut brann. Politiet meldte om brannen rett etter midnatt.

– Beboer i huset er ikke gjort rede for. Vedkommende har en bobil, som er borte fra stedet. Vi får ikke kontakt med vedkommende, opplyser operasjonssentralen.

Biden med massivt reklameforsprang i innspurten

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden punger ut dobbelt så mye reklamepenger i valginnspurten som president Donald Trump.

Mens Trump kutter ned på pengebruken i Florida, Iowa og Nevada, spytter Biden og Demokratene inn penger i alle vippestatene.