Fra søndag samles Skatte-Norge på ett sted

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark betegner det som historisk når ting skal bli enklere for privatpersoner og bedrifter fra søndag.

Skatteetaten overtar veiledning, skatteoppkreving og en rekke andre oppgaver, slik at alle henvendelser om skatt skal rettes til den ene etaten.

– Nå trenger du ikke lenger vurdere om du skal henvende deg til kommunen eller Skatteetaten når du trenger hjelp med skatt – du får svar på alle skattespørsmål på ett sted, sier skattedirektøren.

Det blir ett nummer for alt, eventuelt mulighet til å chatte på nett og Facebook-sidene "Skatten min" og "Skatten min bedrift".

Over tusen ansatte flyttes

Endringen innebærer at nesten 1.100 skatterelaterte ansatte overføres fra kommunene til Skatteetaten, sammen med oppgavene sine. Skatteetaten har kontorsted 57 steder i landet.

Oppgavene som er overført til Skatteetaten, er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Det blir gjort oppmerksom på at de som har en sak under behandling, vil få denne overført til Skatteetaten fra sitt gamle skatteoppkreverkontor og da muligens med ny saksbehandler eller kontaktperson.

Kommunene skal for øvrig fortsatt ha ansvar for innkreving av kommunale krav, som eiendomsskatt og kommunale avgifter.

Litt grums i maskinen

Helt på skinner går det dog ikke, for om Skatteetaten overtar ansvaret på søndag, så blir ikke nettsidene oppdatert med ny informasjon på skatteetaten.no før fra mandag 2. november.

Skal man møte opp ved skranken på et av kontorene, må det først bestilles time.

– Det er viktig å merke seg at på grunn av koronasituasjonen er skrankeveiledning kun tilgjengelig for tjenester som krever personlig oppmøte, sier Schanke Funnemark.

Gyldig grunn til å bestille time og møte opp er da hvis du skal søke om skattekort for første gang og er utenlandsk statsborger, om du skal melde flytting til Norge, få utført ID-kontroll, gjennomføre DNA-test eller bekrefte farskap.

Å klage på at du for eksempel ennå ikke har fått tilbakebetalt skatt, noe flere for øyeblikket venter på ifølge innlegg på facebooksiden «Skatten min» , skal du altså fra søndag av henvende deg til Skatteetaten.