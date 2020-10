Det kan likevel bli utgravinger i Stavanger domkirke

Ifølge Stavanger Aftenblad slo Riksantikvaren i september fast at kirkegulvet kunne dekkes med betong uten noen form for arkeologiske undersøkelser først.

– Vi ser at det er et stort lokalt engasjement for å få til arkeologiske utgravinger og det er vi glade for. Vi ber nå om en grundigere vurdering for å se om dette kan gjøres på en forsvarlig måte, sier avdelingsdirektør Elisabeth Dahle hos Riksantikvaren.

Nå får Stavanger kirkelige fellesråd oppgaven med å bestille ytterligere utredninger om stabiliteten og sikkerheten. En tidligere rapport har vist til at undersøkelser av kjelleren ikke var sikkerhetsmessig forsvarlig, samt at det var fare for setningsskader ved en utgravning. Riksantikvaren tar regningen for en utredning.

Domkirken ble stengt i mai i år fordi det skal gjøres omfattende arbeider innvending. Den er planlagt gjenåpnet i påska 2023, ifølge Den norske kirke.