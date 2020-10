Grottefest i Trondheim avlyst

Ifølge mannen i slutten av 20-årene var det hele ment som en liten fest for venner, en tradisjon som har eksistert siden 2014.

– Det startet med at noen begynte å snakke om festen på Jodel. Siden vokste alt seg større, og folk ringte til politiet. Det ble en sak i mediene, i Adressa, NRK og i VG. Det tok helt av, og vi måtte bare avlyse, sier han. Også det kalde været skal være en av årsakene ifølge mannen, som ikke vil oppgi sitt navn til, Adresseavisen.

Politiet gikk tidligere onsdag ut og opplyste at de ville prøve å finne ut hvor festen var planlagt og hvem som står bak. De var bekymret for liv og helse og for at smittevernreglene ikke ville bli fulgt. I tillegg pekte de på at det ikke var søkt om de nødvendige tillatelsene til et slikt arrangement.

I slutten av august ble 27 festdeltakere kjørt til sykehus med mistanke om kullosforgiftning etter en fest i en bunker i Oslo. To personer ble innlagt på Oslo universitetssykehus, begge med påvisbare hjerneskader.