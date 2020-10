Siktelsen utvidet mot mann i 70-årene i stor overgrepssak i Namdalen

– Siktelsen mot mannen er utvidet til å ha skaffet seg seksuell omgang ved å utnytte noens psykiske lidelse, sier politiadvokat Trude Skogen i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Mannen i 70-årene fra Namdalen ble pågrepet 28. september etter en etterforskning som begynte tidligere samme måned. Han ble fengslet to dager etter pågripelsen.

Da var mannen siktet for voldtekt, seksuell omgang med barn under 16 år, forsøk på seksuell omgang med barn under 16 år og for å ha foretatt seksuell handling med barn under 16 år.

Ifølge kjennelsen fra Inntrøndelag tingrett ga én av de fornærmede i en anmeldelse en detaljert forklaring om langvarige, grove, seksuelle overgrep i form av seksuell omgang i en tid da fornærmede var under 16 år.

– Stort omfang av fornærmede

Onsdag ble mannen fengslet av Inntrøndelag tingrett i fire nye uker med brev- og besøkskontroll i hele perioden.

– Det er en sak med et stort omfang av fornærmede, og som går over et langt tidsrom. Overgrepene startet rundt 1990 og har pågått fram til i dag, og det er både barn under 16 år og voksne som er fornærmet i saken, sier Skogen.

Det er barnevoldsteamet i Namdal og Innherred som etterforsker saken med bistand fra etterforskere fra Namdal og Innherred.

– Til nå er han siktet for forhold der det er seks fornærmede, men det er flere som har status som fornærmet i saken, uten at jeg vil gi et konkret antall, sier politiadvokaten.

– Hvordan mener dere at mannen har kommet i kontakt med de fornærmede?

– Det er snakk om et relativt lite samfunn i Namdalen, så det har ikke vært vanskelig for ham å komme i kontakt med yngre personer.

Noen saker er foreldet

Skogen sier også at det er snakk om foreldelse i noen av sakene. Hun er samtidig klar på at fornærmede eller vitner som tror de kan ha opplysninger i saken ikke bør la være å ta kontakt med politiet fordi de tror at forholdet kan være foreldet.

– Vi er klar over at det kan være vanskelig for fornærmede å fortelle om hva de har vært utsatt for. Vi oppfordrer likevel alle som har vært utsatt for noe om å ta kontakt, sier hun.