Person pågrepet etter trusler mot kommuneansatt i Stjørdal

Operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt bekrefter overfor Adresseavisen at det er en Nav-ansatt som har mottatt en drapstrussel.

Leder Merethe Storødegård for Nav Værnes sier at det ikke er snakk om at en person fysisk har møtt opp på Nav-kontoret og ytret drapstrusselen.

– Vi har god dialog med politiet, og skal håndtere saken etter rutinene våre og ivareta den ansatte, sier hun.