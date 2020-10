Onsdag ble ytterliggere 297 elever og 24 lærere ved Kopperud skole i Gjøvik satt i karantene. Dermed er over 1200 elever i byen nå i karantene, melder NRK.

Det er hele elleve skoler i byen som er berørt av å ha elever i karantene. I tillegg er 90 lærere ved skolene i Gjøvik nå blitt satt i karantene.

– Dramatisk endring

Rådmann i Gjøvik, Magnus Mathisen, legger ikke skjul på hvilken situasjonen byen står i.

– Situasjonen er alvorlig. For et par uker siden var det null smitta. Så det har vært en ganske dramatisk endring, sier Mathisen til NRK.

Gjøvik har gått fra å være i en situasjon med lav smitte, til å få et større lokalt utbrudd.

Tirsdag ble det registrert 23 nye smittede i mjøsbyen. 82 personer har fått påvist covid-19 i Gjøvik i oktober. Totalt har det blitt registeret 114 smittede i byen siden pandemiens utbrudd, ifølge tall fra kommunen.

– Vi har ingen garanti

Barnehager og skoler har i løpet av den siste uken gått fra gult til rødt beredskapsnivå, og barnehager har fått reduserte åpningstider. Rødt nivå innebærer blant annet å dele inn elever og barn i mindre kohorter med faste voksne så langt som mulig.

Mathisen mener at de har kontroll på smittesituasjonen, og at det dermed ikke er nødvendig å innføre nye tiltak nå.



– Akkurat nå har vi kontroll, men vi har ingen garanti for hvordan dette kommer til å utvikle seg videre. Det er noen spredte unntak, men alle disse har vi kontroll over. Derfor har vi ikke noen holdepunkter for at smitten spres utover, sier rådmannen til NRK.