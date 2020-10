31 nye smittede i Bergen siste døgn

Blant dem som er registrert smittet onsdag, er 18 i aldersgruppen 20–29 år.

– Aldersspennet er fra 13 til 96 år. Fire mistenkes å ha blitt smittet i utlandet eller andre kommuner. Fem har ukjent smittevei, skriver Bergen kommune i en oppdatering på sine nettsider.

Tirsdag innførte byrådet i Bergen strengere coronatiltak, med forbud mot private sammenkomster med mer enn ti personer, påbud om munnbind i kollektivtrafikken og legitimeringskrav i utelivet.

Byrådet opplyste også at det rekordhøye smittetallet tirsdag trolig er mer korrekt om det fordeles over to døgn.