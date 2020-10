Restaurantbransjen demonstrerer mot for mange coronatiltak

– Etter at vi kom tilbake på jobb i sommer, har vi desperat forsøkt å etterkomme alle tiltak og restriksjoner. Arbeidsoppgavene er doblet, og omsetningen mer enn halvert. Med mindre vi får en bedre støtteløsning, er Oslos uteliv et ødeland i konkurs innen dette er over, sier Frida Sofie Jansen, barsjef på Brygg

Hun er en av initiativtakerne til markeringen.

I en pressemelding fra arrangørene står det at de nye tiltakene blir sett på som en snikstenging, der alle restriksjoner til sammen gjør at det ikke lenger er bærekraftig å holde åpent.

I tillegg ønsker bransjen seg en bedre støttepakke for dem som kan dokumentere at restriksjonene leder til tap av omsetning og nedbemanning.

«Staten bør ta regningen for en forlenget lønnsgaranti», står det i pressemeldingen.