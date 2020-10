Melby: – Ikke bevist at stenging av skoler begrenser smitten

– Det er ikke bevist at stenging av barnehager og skoler begrenser smittespredning av coronavirus i samfunnet, men vi vet at det å stenge har store negative konsekvenser for barna, sa kunnskapsminister Guri Melby (V) på regjeringens coronapressekonferanse onsdag.

12. mars i år valgte regjeringen å stenge alle barnehager og skoler i Norge etter at smitten økte raskt. Stengingen varte i seks uker og medførte at flere tusen barnehagebarn og elever måtte holdes hjemme.

Mandag denne uken offentliggjorde regjeringen nye innstramminger etter økt smitte, men holder barnehagene og skolene åpne.

– Regjeringen har strammet inn tiltak ellers i samfunnet for at vi skal kunne holde skoler og barnehager åpne, sa Melby på onsdagens pressekonferanse.

– Dataene vi har så langt, viser heldigvis at det er lite smittespredning i barnehager og skoler – også i videregående skoler.