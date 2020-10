Meteorologisk institutt opplyser om at det er sendt ut farevarsel for kraftige vindkast i Rogaland og sør i Vestland onsdag.

Farevarslene er på gult nivå.

– Farevarslene står egentlig i kø, sier statsmeteorolog, Magnus Haukeland ved Meteorologisk Institutt til Dagbladet.

Vinden kan komme opp i liten storm. Lokalt kan det bli vindkast på mellom 27 og 33 m/s.

Meteorologisk institutt anbefaler om å feste løse gjenstander.

De kraftige vindkastene kan sørge for at broer blir stengt, kansellerte fergeavganger og trær som går over ende, forteller Haukeland til Dagbladet.

I tillegg til vinden, er det meldt store nedbørsmengder på Vestlandet onsdag.