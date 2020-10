Dag Johan Haugerud får Nordisk råds filmpris 2020 for «Barn»

I år er det den norske manusforfatteren og regissøren Dag Johan Haugerud som trekker det lengste strået, og det gjør han med den allerede svært så prisbelønte filmen «Barn».

– Det er spesielt å vinne denne prisen. Bare én film fra hvert land er nominert, så bare å komme på listen over de nominerte føltes som å komme gjennom et nåløye. Å vinne prisen er selvfølgelig ikke noe mindre moro, også fordi bare én norsk film har fått denne prisen tidligere, sier han til NTB.

I 2016 fikk Joachim Trier prisen for sin «Louder Than Bombs». Listen over mottakere av Nordisk råds filmpris, som første gang ble utdelt i 2002, inkluderer store filmprofiler som Pernilla August, Thomas Vinterberg og Lars von Trier.

Prisgrossist

Dette er ikke den første prestisjetunge filmprisen til Dag Johan Haugerud og hans «Barn». Spillefilmen, som skildrer relasjonen mellom barn og voksne, satte i år Amanda-rekord: Hele ni priser vanket på filmen, som var nominert i ti kategorier. I september fikk han Filmkritikerprisen for samme film.

– Med «Barn» ville jeg lage en bred film med mange karakterer som står i ulike problemstillinger. Handlingen er plassert i et gjenkjennbart middelklassesamfunn, forklarer filmskaperen om filmen som også har sikret ham fire Kanonpriser, og – ikke minst – gikk helt til topps i kampen om millionprisen Dragon Award i Göteborg i februar, som beste nordiske spillefilm.

Nå vanker det altså ytterligere heder til «Barn», som er produsert av Yngve Sæther og produksjonsselskapet Motlys.

– Dag Johan har en høy stjerne i Norge, men med denne filmen så vi et potensial til å nå langt ut. En pris som dette henger veldig høyt, og når han vinner den, er det fordi han klarer å si noe sant og allment. Forhåpentligvis er prishederen med på å åpne døra slik at Dag Johans filmer får et enda større publikum, sier Sæther.

Haugerud har også tidligere vært nominert til Nordisk råds filmpris, da med «Som du ser meg» i 2013.

Stille feiring

At «Barn» nå settes pris på av nordiske filmkjennere synes Haugerud er stas.

– Jeg tenker jo på «Barn» som en veldig «norsk» film, men at Norden-juryen liker den, handler kanskje om felles referanser. Filmene mine handler om mennesker som har vokst opp i et sosialdemokratisk samfunn, og den speiler hvordan mennesker som bor i slike samfunn reagerer og oppfører seg.

Å vinne pris etter pris et år hvor det ikke blir de helt store prisfestene, synes filmskaperen er helt greit.

– Det passer meg i grunnen utmerket, jeg er ikke så glad i sånne store seremonier. Så i kveld feirer jeg på stille og rolig vis, sier han til NTB.

– Friskt og ekte

Produsent Yngve Sæther sier de mange filmprisene som er blitt «Barn» til del i år, handler om helt spesielle kvaliteter hos regissør-makkeren.

– Dag Johan jobber svært grundig med å skape gode og troverdige dialoger, der utmerker han seg virkelig. Han gir oss muligheten til å bli godt kjent med karakterene. Videre lager han gjenkjennbare universer som likevel klarer å overraske oss. Filmene hans er som livet selv, du vet ikke hva som skjer, og alt føles friskt og ekte.

Nordisk råds filmpris ble etablert i 2002. Den tildeles av Nordisk råd til manusforfattere, regissører og produsenter i de nordiske landene.

Prisen på 350.000 danske kroner deles likt mellom filmens manusforfatter, regissør og produsent.