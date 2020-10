Brudd i forhandlingene om flyavtalen

Avtalen gjelder ansatte innen kontor, ekspedisjon, trafikale og operative avdelinger i flyselskaper.

Flybransjen er i en krevende situasjon på grunn av coronapandemien. Forhandlingsleder Lars Petter Larsen for Parat sier at arbeidstakerne derfor var villige til å avstå fra generelle tillegg, men at de likevel er opptatt av likebehandling av ansatte i samme selskap på tjenestereiser.

– Videre krever vi minimumsgodtgjørelse som gjelder blant annet ansatte som er pålagt å bære uniform, men som ikke får dekket tilhørende effekter etter bedriftens krav. Dette mener bedriften ansatte må betale selv, sier Parat-forhandleren i en pressemelding.

Det er ennå ikke klart når meklingen om flyavtalen kommer i gang.